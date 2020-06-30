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"Transferi düşünmüyorum"

Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, transfer konusunu sezon sonuna bıraktığını söyledi.

"Transferi düşünmüyorum"

Hes Kablo Kayserispor'un son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarda önemli pay sahibi olan, attığı ve attırdığı goller ile ön plana çıkan Bernard Mensah, hakkında çıkan transfer dedikoduları ile ilgili konuştu.

Sezon başında Atletico Madrid takımından bonservisi ile alınan ve 3 yıllık anlaşmaya imza atan Bernard Mensah, Sarı Kırmızılı takımın başarısı için çaba sarfettiklerini söyleyerek, "Önümüzde çok kritik 5 maç var. Kümede kalmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için konsantre olduk. Benim için öncelik Kayserispor. Transferi düşünmüyorum. Biz başarılı olalım. Transfer sonra konuşulur" dedi.

Bernard Mensah, bu sezon forma giydiği 23 Süper Lig maçında çıkıp 5 gol atıp 8 asist yaptı. 1965 dakika sahada kalan Ganalı futbolcu 8 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gördü.
 

İHA

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