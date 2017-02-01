Transferin en faal kulüplerinden Kayserispor Kayserispor devre arası transfer döneminde kadrosuna 10 yeni isim kattı. Sarı-kırmızılılar; 4'ü kiralık olmak üzere kadrosuna 10 oyuncu katarken, 8 isim ile yollarını ayırdı.

Kayserispor, ikinci transfer ve tescil döneminde 10 yeni isimle kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar kiralık olarak Medipol Başakşehirspor’dan Rajko Rotman, Osmanlıspor’dan Raheem Lawal, Kardemir Karabükspor’dan Hakan Aslantaş ve Sivasspor’dan Erkan Kaş'ı kadrosuna kattı. Kayserispor, lisansları ile birlikte ise Akhisar Belediyespor’dan Douglas Ferreeria, Joel Landry Tsafack N’guemo, Trabzonspor’dan Güray Vural, Boluspor’dan Efe Halil Özarslan, Porto’dan Silvestre Varela ve Lille takımından Ryan Mendes'i transfer etti.



8 Oyuncu ile yollar ayrıldı

Kayserispor ara transferde 8 oyuncu ile yollarını ayırdı. Mert Özyıldırım (MKE Ankaragücü-Kiralık), Mert Ilıman (Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kiralık), Prejuce Nakoulma (Nantes), Furkan Yaman (Nazilli Belediyespor-Kiralık), Anıl Karaer (Gençlerbirliği), Murat Duruer (Gençlerbirliği), Erkam Reşmen (Samsunspor) ve Ufuk Budak (Manisaspor) takım ile yollarını ayıran isimler oldu. Böylece Kayserispor, ligin sonuna kadar 29 kişilik bir kadro ile yoluna devam edecek.