TSYD ilk genel kurulunu yaptı

Divan Başkanlığını Gazeteci Veli Altınkaya’nın yaptığı genel kurulda konuşma yapan İl Temsilcisi Oktay Ensari, Görevi gazeteci Mahmut Sabah’tan devraldığını ifade ederek, "İl temsilciliği görevini Mahmut Sabah ağabeyimizden teslim almıştım. O günden bu tarihe kadar il temsilciliği olarak hizmet veren Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri İl Temsilciliği genel merkezimizin aldığı karar ile şube olarak kurulmuştur. Bugünden itibaren Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi olarak hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

Yapılan genel kurulda şube yönetimi şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu Asil; Oktay Ensari, Salih Balcı, Canan Bayram, Cem Atakan, Mustafa Gürbüz, Deniz Çağan ve Sercan Küçükşahin’den, Yönetim Kurulu Üyeleri ise Veli Altınkaya, Süleyman Keskin, Mehmet Serbez, Kürşat Açıkgöz, Cafer Zengin, Mehmet Nilkalı ve Hakan Çiftçi’den oluştu. Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Mehmet Kiracıoğlu, Üstün Tuncer ve Vedat Doğan seçildi.

Uzun bir süredir TSYD Kayseri’de İl Temsilciliği olarak görev verirken, Gazeteci Canan Bayram da Kayseri’nin bağlı bulunduğu Ankara Şubesi’nde 3 dönem asbaşkanlık görevini sürdürmüştü.

Yönetim Kurulu önümüzdeki günlerde toplanarak şube başkanını seçecek.

İHA

