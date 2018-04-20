Türk futbolunun kanayan yarası: Tribün olayları

Türk futbolunda ilk yıllardan bu yana birçok müsabakaya tribün olayları damga vurdu. Yaşanan olaylar nedeniyle futbolun geri planda kaldığı bu karşılaşmaların bazıları da tatil edildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan son karşılaşmada, Ricardo Quaresma'nın kullandığı kornerlerde sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle hakem Mete Kalkavan, ilk yarıda oyunu bir süre durdurmak zorunda kaldı.

Müsabakadaki gerginlik ikinci yarıya da taşındı. İkinci yarının hemen başında Beşiktaş'ın yedek kalecisi Tolga Zengin'in taraftarlarla yaşadığı tartışmanın ardından tribünlerden siyah-beyazlı takımın yedek kulübesine doğru yabancı maddeler atıldı.

Atılan yabancı cisimlerden birinin isabet etmesi nedeniyle saha içinde yerde kalan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasına 5 dikiş atıldı ve tecrübeli teknik adam hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmanın hakemleri, müsabakanın tatil edilmesine karar verdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşananlar, Türk futbolunun en önemli sorunlarından olan tribün olaylarının ön plana çıktığı bazı müsabakaları akla getirdi.

Yarıda kalan Fenerbahçe-Galatasaray maçı

Türk futbolunda tribün olaylarının yaşandığı ilk karşılaşmalardan biri Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oldu.

Rakiplerin 23 Şubat 1934 tarihinde yaptıkları İstanbul Ligi maçında futbolcular arasında başlayan kavgaya tribünler de dahil olunca müsabaka yarıda kaldı.

Müsabakanın ardından toplanan "Mıntıka Futbol Heyeti", Türk spor tarihinin en ağır cezalarından birisini verdi ve Fenerbahçe'den 9, Galatasaray'dan 8 futbolcu olmak üzere toplam 17 futbolcuyu uzun süreli cezalandırdı. Beşiktaş, sezonu rakiplerinin önünde şampiyon tamamladı.

En kara gün: Kayserispor-Sivasspor maçı

Türk futbolunun en kara günü, 17 Eylül 1967 yılında Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan maçta yaşandı.

İki kent arasındaki rekabet dolayasıyla gergin geçen müsabakadaki tribün olayları sonucunda stat çıkışlarının yetersizliği ve kalabalık nedeniyle 38 kişi yaşamını yitirdi. Ölü sayısı daha sonra 43'e yükseldi.

Yaşananlar nedeniyle iki kentte de uzun süre devam eden gerginlik, çevre illerden gelen asker desteğiyle yatıştırıldı. Kayseri'de yaşananlar Türk futbol tarihinin en kara günü olarak kayıtlara geçti.

Eskişehirspor-Beşiktaş maçı tamamlanamadı

Türk futbolunun olaylı maçlardan biri de 1981-1982 sezonunda, 13 Haziran 1982'de Eskişehirspor-Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma oldu.

Beşiktaş'ın kazanması durumunda 15 yıl sonra şampiyonluğa ulaşacağı, Eskişehirspor'un da galip gelmesi halinde kümede kalacağı son hafta maçında siyah-beyazlı takımın 76. dakikada 2-1 öne geçmesinden sonra tribün olayları meydana geldi.

Fenerbahçe sahadan çekildi

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 11 Şubat 1998'de yapılan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş müsabakası da tamamlanamadı.

İlk maçı 2-1 kaybeden Trabzonspor'un 1-0 geride olduğu ve sarı-lacivertli futbolcu Uche'nin kırmızı kart gördüğü dakikalarda tribünden atılan bir yabancı madde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Otto Baric'e isabet etti ve Hırvat teknik adam yerde kaldı.

Bunun üzerine Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Şen'in talimatıyla sahadan çekildi ve hakemin uyarılarına rağmen dönmedi.

Karşılaşma tatil edilirken, hükmen mağlup sayılan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndan bir yıl men cezası aldı.

AA

