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Türk milli takımı ölümden döndü!

İran'daki turnuvadan dönüş yolundaki Grekoromen Güreş Milli Takımımızı taşıyan otobüs kaza yaptı.

Türk milli takımı ölümden döndü!
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İran'ın Abadan kentinde düzenlenen Grekoromen Güreş Dünya Kupası'ndan dönen Türk sporcular yolda kaza geçirdi.

16-17 Mart tarihlerinde düzenlenen Grekoromen Güreş Dünya Kupası dün yapılan mücadeleler ile sona erdi. Grekoromen stilde dünyanın en iyi 8 güreş takımının kozlarını paylaştığı minderde Rusya takımı şampiyon olurken, Azerbaycan ikinci, İran üçüncü ve Türkiye dördüncü oldu.

OTOBÜSLE KAMYONET ÇARPIŞTI

Türkiye'ye dönüş yapmak için Tahran Havalimanı'na gitmekte olan milli sporcuları taşıyan otobüs ile karşı taraftan gelen kamyonet çarpıştı. Milli takım otobüsüne çarpan kamyonetin kullanılamaz hale gelerek parçalandığı görülürken, Grekoromen Milli Takımı ve teknik heyet kazayı yara almadan atlattı.

MİLLİ TAKIM DOKTORU, YARALILARA MÜDAHALE ETTİ

Milli takım kafilesinin en ufak bir sıyrık dahi almadığı kazada kamyonette bulunan 3 kişiye ise ilk müdahaleyi Milli Takım Doktoru Ömer Kalkancı yaptı. Kamyonette bulunan yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldılar. Hastanede yapılan tetkikler neticesinde sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi. (İNTERNET SPOR)

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Türk Milli Takımı
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