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TÜRKAN TEKE DÜNYA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI' NDA DÜNYA 2.' Sİ OLDU

Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcusu Türkan Teke İşitme Engelliler Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda dünya 2.’si ve 3.’sü oldu.

TÜRKAN TEKE DÜNYA TAEKWONDO ŞAMPİYONASI' NDA DÜNYA 2.' Sİ OLDU

 Yurtdışında Türk bayrağını dalgalandıran başarılı sporcuyu tebrik eden Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Dünya İşitme Engelliler Fedarasyonu’nun 2021 faaliyet programında yer alan Deafolimpik Dünya Şampiyonası İran’ın başkenti Tahran’da düzenleniyor. Türkan Teke kızımız poomse dalında dünya ikinciliği ve üçüncülüğü kazanarak büyük başarıya imza atarak ay yıldızlı bayrağımızı  göndere çektirmiştir. Kendisi ile gurur duyduk. Şehrimizi, ilçemizi sadece yurtiçinde temsil etmekle kalmayıp yurtdışında da şehrimizi ve ülkemizi temsil ettiler. Müsabaka dalında ise 24 Kasım’da mücadele edecek Yasin Çimen milli forma altında ter dökecek. İnşallah o da güzel bir galibiyet elde edecek. Kulübümüzün taekwondo takımı bizleri her zaman gururlandırıyor. Güzel işlere imza atıyor adımızı birçok yerde duyuruyorlar. Bu başarı çok çalışmanın, azmin ve disiplinli çalışmanın sonucudur. Kayseri için sporda, bilimde, edebiyatta, sanatta birçok başarının arka arkaya gelmesi bir övünç kaynağıdır. Sporcumuz Türkan Teke’yi yürekten tebrik ediyorum.” dedi.
 

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Türkan TekeKayseriTAEKWONDO
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