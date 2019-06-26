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Türker Horoz aday olmayacak

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Üyesi Türker Horoz, başkan adayı olmadığını açıkladı.

Türker Horoz aday olmayacak

29 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Başkan Adayı olacağı iddia edilen yönetici Türker Horoz, "Kayserispor, Kayserimizin en önemli değeri. Bu değere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Ben, Erol Bedir'in yönetimindeyim. Bana yakışan da Erol beyin yanında olmaktır. Erol bey aday olduğu sürece beraberim. Biz nerede giyindiysek orada soyunuruz" dedi.
Mevcut yönetimde Başkan Danışmanı olarak görevini sürdüren Türker Horoz, diğer bir başkan adayı Sedat Kılınç'ın listesinde olacağı ifade ediliyordu.
 

İHA

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