Türkiye Bisiklet Milli Takımı Da Antrenman İçin Erciyes'i Tercih Etti

2 Antrenör, 2 mekanisyen, 2 masör ve 1 fizyoterapist toplamda 7 teknik ekip 10 sporcu ile Erciyes’te yoğun bir tempoda hazırlanan milliler günde 150 km pedal çevirerek form tuttu. Bisiklet Milli Takımı tura 7 sporcu ile katılacak. 140 bisiklet sporcusunun yarışacağı turda milli takım da podyum için mücadele edecek.



Milli takımda yarışacak sporcular şöyle;

AHMET ÖRKEN

NAZIM BAKIRCI

MUHAMMED ATALAY

ONUR BALKAN

AHMET AKDİLEK

FERİTCAN ŞAMLI

MUSTAFA SAYAR



İKİNCİ KEZ ‘WORLD TOUR’ KATEGORİSİNDE KOŞULACAK TUR, BU YIL KONYA’DAN BAŞLAYACAK

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun (TBF) 1963 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlediği ve Türkiye’nin dünya çapındaki en prestijli spor organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 54’üncü kez start start alacak.

2017 yılında dünyanın en önemli yarış kategorisi olan ‘UCI World Tour’ kapsamına alınan yarış, 09-14 Ekim 2018 tarihleri arasında arasında 6 etaplı olarak gerçekleşecek. TUR 2018, bu yıl iki büyü değişiklik barındırıyor. Dört kıtadan dünyanın en önemli 20 bisiklet takımına mensup yıldız bisikletçileri ve Türk Milli Takımı’nı buluşturacak organizasyon, bu kez huzurun ve hoşgörünün olduğu kadar ülkemizde ‘bisikletin de başkenti’ olan Konya’dan start alacak.



Selçuklu medeniyetinin üzerinde yükseldiği bu eşsiz coğrafyadan başlayacak TUR, daha sonra turkuvaz renkli Akdeniz ve Ege sahillerine inecek. 2’nci etap Alanya-Antalya, 3’üncü etap Fethiye - Marmaris arasında yaşanacak. Marmaris-Selçuk arasındaki 4’üncü etap, Meryem Ana Evi’nin yer aldığı Bülbül Dağı tırmanışıyla son bulacak. Selçuk’tan başlayacak 5’inc Etap ise Manisa’da tamamlanacak.



Ardından bu yılki turun diğer büyük sürprizi gelecek. Son etap, Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’dan start alacak ve üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’daki büyük finişle, yaklaşık 950 km’lik dev yarış noktalanacak.



ÖZEL KUPA VERİLECEK

TUR, bu sene yine dünyaca ünlü sporcular ve takımların üst düzey mücadelesine ev sahipliği yapacak. UCI World Tour kapsamındaki yarışta birçok pro-takım ve ünlü bisikletçi boy gösterecek. Yenilenen rotasında farklı deneyimlerle 6 gün sürecek zorlu mücadeleyi zirvede tamamlayacak takım ve klasman lideri bisikletçiler, üzeri Selçuklu yıldızı motifleriyle bezeli özel kupanın da sahibi olacak.

Ülke tanıtımı açısından büyük bir öneme sahip organizasyon, naklen ve banttan yayınlarla 160’tan fazla ülkede izlenebilecek. Her geçen yıl daha fazla izleyici kitlesini hedefleyen ‘Tour of Turkey’, 2017’de toplam 284 saatlik yayınla beş kıtada 484 milyondan fazla haneye ulaşmıştı.