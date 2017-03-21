Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Turnuvayı düzenlemek için, 8 ila 9 şehir veya 9 ila 10 stadyum aday gösterilebilir. Kapasite olarak alt sınır 30 bin. İki adet 50 bin üzeri, final için ise 70 bin üzeri stadyum olması gerekiyor. Bu bilgiler ışığında Türkiye'nin EURO 2024 adaylığında yer alabilecek stadyumları sizler için derledik.

Atatürk Olimpiyat Stadı(Yenilenecek)

Kapasite: 76.092

Türk Telekom Arena

Kapasite: 52.630

Ülker Stadyumu

Kapasite: 50.509

Bursa Timsah Arena

Kapasite: 43.877

Konya Büyükşehir Stadı

Kapasite: 42.059

Vodafone Arena

Kapasite: 41.903

Trabzon Akyazı Spor Kompleksi

Kapasite: 41.461

Yeni Eskişehir Stadı

Kapasite: 34.930

Antalya Stadyumu

Kapasite: 33.032

Yeni Gaziantep Stadı

Kapasite: 33.000

Yeni Samsun Stadı

Kapasite: 33.000

Yeni Kocaeli Stadı

Kapasite: 33.000

Yeni Diyarbakır Stadı

Kapasite: 33.000



Yeni Adana Stadı

Kapasite: 33.000

Kadir Has Stadı

Kapasite: 32.824

GAP Arena (Şanlıurfa)

Kapasite: 30.000

İzmir Atatürk Stadı(Yenilenebilir)

Kapasite: 50.000

Malatya Stadı (Kapasite yetersiz)

Kapasite: 25.000

Yeni Sakarya Stadı(Kapasite yetersiz)

Kapasite: 25.000

Mersin Stadı(Kapasite yetersiz)

Kapasite: 25.534

Kazım Karabekir Stadı(Erzurum) (Kapasite yetersiz)

Kapasite: 21.900

Başakşehir Fatih Terim Stadı(Kapasite yetersiz)

Kapasite: 17.800 (internetspor)