Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Turnuvayı düzenlemek için, 8 ila 9 şehir veya 9 ila 10 stadyum aday gösterilebilir. Kapasite olarak alt sınır 30 bin. İki adet 50 bin üzeri, final için ise 70 bin üzeri stadyum olması gerekiyor. Bu bilgiler ışığında Türkiye'nin EURO 2024 adaylığında yer alabilecek stadyumları sizler için derledik.
Atatürk Olimpiyat Stadı(Yenilenecek)
Kapasite: 76.092
Türk Telekom Arena
Kapasite: 52.630
Ülker Stadyumu
Kapasite: 50.509
Bursa Timsah Arena
Kapasite: 43.877
Konya Büyükşehir Stadı
Kapasite: 42.059
Vodafone Arena
Kapasite: 41.903
Trabzon Akyazı Spor Kompleksi
Kapasite: 41.461
Yeni Eskişehir Stadı
Kapasite: 34.930
Antalya Stadyumu
Kapasite: 33.032
Yeni Gaziantep Stadı
Kapasite: 33.000
Yeni Samsun Stadı
Kapasite: 33.000
Yeni Kocaeli Stadı
Kapasite: 33.000
Yeni Diyarbakır Stadı
Kapasite: 33.000
Yeni Adana Stadı
Kapasite: 33.000
Kadir Has Stadı
Kapasite: 32.824
GAP Arena (Şanlıurfa)
Kapasite: 30.000
İzmir Atatürk Stadı(Yenilenebilir)
Kapasite: 50.000
Malatya Stadı (Kapasite yetersiz)
Kapasite: 25.000
Yeni Sakarya Stadı(Kapasite yetersiz)
Kapasite: 25.000
Mersin Stadı(Kapasite yetersiz)
Kapasite: 25.534
Kazım Karabekir Stadı(Erzurum) (Kapasite yetersiz)
Kapasite: 21.900
Başakşehir Fatih Terim Stadı(Kapasite yetersiz)
Kapasite: 17.800 (internetspor)