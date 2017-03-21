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Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

EURO 2024 adaylığını resmi olarak açıklayan Türkiye, dev turnuvaya hemen hemen hazır...

Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!
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Turnuvayı düzenlemek için, 8 ila 9 şehir veya 9 ila 10 stadyum aday gösterilebilir. Kapasite olarak alt sınır 30 bin. İki adet 50 bin üzeri, final için ise 70 bin üzeri stadyum olması gerekiyor. Bu bilgiler ışığında Türkiye'nin EURO 2024 adaylığında yer alabilecek stadyumları sizler için derledik.


Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Atatürk Olimpiyat Stadı(Yenilenecek)
Kapasite: 76.092


Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Türk Telekom Arena
Kapasite: 52.630



Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Ülker Stadyumu
Kapasite: 50.509



Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Bursa Timsah Arena
Kapasite: 43.877


Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Konya Büyükşehir Stadı
Kapasite: 42.059


Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Vodafone Arena
Kapasite: 41.903



Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Trabzon Akyazı Spor Kompleksi
Kapasite: 41.461

Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Yeni Eskişehir Stadı
Kapasite: 34.930


Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Antalya Stadyumu
Kapasite: 33.032


Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Yeni Gaziantep Stadı
Kapasite: 33.000



Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Yeni Samsun Stadı
Kapasite: 33.000

Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Yeni Kocaeli Stadı
Kapasite: 33.000


Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Yeni Diyarbakır Stadı
Kapasite: 33.000
 

Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Yeni Adana Stadı
Kapasite: 33.000


Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Kadir Has Stadı
Kapasite: 32.824

Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

GAP Arena (Şanlıurfa)
Kapasite: 30.000


Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

İzmir Atatürk Stadı(Yenilenebilir)
Kapasite: 50.000


Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Malatya Stadı (Kapasite yetersiz)
Kapasite: 25.000



Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Yeni Sakarya Stadı(Kapasite yetersiz)
Kapasite: 25.000



Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Mersin Stadı(Kapasite yetersiz)
Kapasite: 25.534


Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Kazım Karabekir Stadı(Erzurum) (Kapasite yetersiz)
Kapasite: 21.900


Türkiye EURO 2024'e bu statlarla aday!

Başakşehir Fatih Terim Stadı(Kapasite yetersiz)
Kapasite: 17.800 (internetspor)

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Anahtar Kelimeler:
EURO 2024TürkiyeSTATLAR
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