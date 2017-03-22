Türkiye Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Milli maç hangi kanalda?

Türkiye Finlandiya maçı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde yeni bir sayfa açmak istiyor. Bir üst tura çıkmak için puana ihtiyacı olan Ay Yıldızlı takım, Antalya Arena Stadyumu'nda iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Peki, Türkiye Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek? Türkiye Finlandiya milli maç biletleri ne kadar olacak? İşte, detaylı bilgiler

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart Cuma günü Finlandiya'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, SENTIDO Zeynep Golf & Spa Resort'un sahasında yapıldı.



Antrenmana, tedbir amaçlı fizyoterapist eşliğinde kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalışan Cengiz Ünder haricinde aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.



Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, sırasıyla sınırlı alanda pas, dar alanda çift kale oyun ve kaleye dönük şut ve orta çalışmaları gerçekleştirildi.



Milli takımın antrenmanını TFF Başkan Vekili Ali Dürüst de izledi.

TÜRKİYE FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2018 Dünya Kupası Elemeleri 1. Tur I Grubu mücadelesinde Türkiye, Finlandiya ile Antalya Arena Stadyumu'nda mücadele edecek. Karşılaşma 24 Mart Cuma günü 20.00'da TV 8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Gil Manzano yönetirken, yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Juan Yuste üstlenecek.

A MİLLİ TAKIM KADROSU BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı, 24 Mart Cuma günü Finlandiya ile oynayacağı maç için Antalya'ya geldi.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart Cuma günü Finlandiya ile karşılaşacak olan A Milli Takım kafilesi Antalya’ya geldi. Özel uçakla İstanbul’dan kente ulaşan milli takım kafilesi Antalya Havalimanı CIP Salonu önünde taraftarlar tarafından karşılandı.

Çocuk ve taraftarlar geniş güvenlik önleminin yer aldığı havalimanında futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Barcelonalı yıldız futbolcu Arda Turan, ay-yıldız atkılı küçük taraftarlarla özçekim yaptı. Kafiyeli taşıyan otobüs polis eskortu eşliğinde Belek Turizm Merkezi’ndeki konaklayacakları otele hareket etti.

Ay-yıldızlı takımın Finlandiya maçı için belirlenen 28 kişilik kadroda bulunan futbolcular şöyle:



Kaleci: Harun Tekin (Bursasor), Recep Kıvrak (Trabzonspor), Volkan Babacan (Başakşehir)



Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Ahmet Çalık (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Mehmet Topal (Fenerbahçe), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Güray Vural (Kayserispor), İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)



Orta saha: Emre Mor (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Arda Turan (Barcelona), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan (Galatasaray), Cengiz Ünder (Başakşehir), Olcay Şahan (Trabzonspor), Volkan Şen (Fenerbahçe)



Forvet: Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Yunus Mallı (Wolfsburg)

MAÇ BİLETLERİ TÜKENDİ

Milli Takımı stadyumda desteklemek isteyen bon binlerce kişi, maç biletlerini araştırdı. Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesi üzerinden satışa çıkarılan biletler kısa sürede tükendi. Maç biletleri ile ilgili açıklama yapan TFF, biletlerin yoğun ilgi sebebiyle kısa sürede tükendiğini duyurdu.