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Türkiye'nin en büyük kayak okulu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. Türkiye’nin en büyük kayak okulunda gelecek nesillere kayak öğretiyor. Geçen yıl 1300 öğrenciye kayak öğreten Spor A.Ş. bu yıl 5 bin kişiyi hedefliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in de ziyaret ettiği Spor A.Ş. Kayak Okulu’nda İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi çok farklı illerden öğrenciler de bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük kayak okulu

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş.’nin açmış olduğu kayak okullarına sadece Kayseri’den değil Kayseri dışından da büyük ilgi gösteriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kayak okulunu ziyaret ederek kayak eğitimi alan öğrenciler ve aileleriyle görüştü.
Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Mustafa Çelik, onlarla fotoğraflar çektirdi ve kayak okulu ile ilgili düşüncelerini öğrendi. Spor A.Ş.’nin Kayak Okulu’na başta İstanbul, Ankara, Adana ve İzmir olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinden öğrenci getiriliyor.

BU YIL HEDEF 5 BİN
Geçen yıl 1300 öğrenciye kayak eğitimi veren Spor A.Ş. bu yıl 5 bin kişilik bir hedef ortaya koydu. Bu hedef doğrultusunda her hafta 250 öğrenciye kayak öğretiliyor. Bugüne kadar 1250 öğrenciye kayak eğitimi verildi. Spor A.Ş. sömestr tatili için de program yaptı. Tatil süresince üçer günlük programlarla öğrenciler kayak eğitimine alınacak.
Türkiye’nin en büyük kayak okulu durumunda bulunan Spor A.Ş. geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için de çalışma yapıyor. Geçen yıl verilen kurslar sırasında dikkat çeken öğrenciler Spor A.Ş.’nin Kayak Kulübüne alındı. 50 öğrenci özel eğitimlerle müsabık sporcu olarak yetiştiriliyor.
 
İHA
 
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