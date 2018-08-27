Türkiye-Rusya maçının biletleri satışa çıktı

TFF’nin internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: “Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı ve saat 21.45'te başlayacak karşılaşma için Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri'nin öncelikli bilet satın alma hakkı iki gün sürecek.

Türkiye-Rusya maçının Milli Takım Taraftar Kulübü için genel bilet satışı da 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü başlayacak.

Maçın bilet satışı, internet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden gerçekleşiyor.

Biletler, ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılacak.



Futbolseverlere Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Passolig gişelerinden bilet satış işlemi ise 1 Eylül 2018 Cumartesi günü başlıyor. Gişeden bilet almak isteyen taraftarların TC Kimlik Numarası ibraz etmesi gerekiyor.

Bir taraftar en fazla iki bilet alabilecek.



Türkiye-Rusya maçının biletleri 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori de 15 TL olarak belirlendi. “





Ahmet Şan

