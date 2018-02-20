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Türkiye salona 'temsil' için katılacak

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Çintimar, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda tek sporcuyla yer alacaklarını belirterek, "Temsil edilmek için katılacağız." dedi.

Türkiye salona 'temsil' için katılacak

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İngiltere'nin ev sahipliğinde yapılacak Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda tek sporcuyla yer alacaklarını belirterek, "Temsil edilmek için katılacağız." dedi.
Çintimar, yaptığı açıklamada, 1-4 Mart tarihlerinde Birmingham kentinde organize edilecek şampiyonada Türkiye'den sadece 60 metrede Emre Zafer Barnes'in yer alacağını vurguladı.
Şampiyonaya katılım için daha fazla kotaları bulunmasına karşın ülke olarak "temsil" düzeyinde yer almak istediklerini anlatan Çintimar, "Bu şampiyonada bizi temsil edecek ve finalde yarışacak 7-8 atletimiz olmasına rağmen tüm çalışmalarımızı yaz organizasyonlarına yönelik yaptığımız için tek sporcuyla katılacağız. Amacımız, Dünya Salon Şampiyonası'ndan daha çok Avrupa Şampiyonası'nda zirvede yer almak. Sporcularımızla da değerlendirme yaptık. Kamp programlarını açık hava yarışlarına göre yapıyorlar." diye konuştu.
AA
 
 
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