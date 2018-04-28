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Türkiye, UEFA EURO 2024 adaylık dosyasını sundu

Türkiye Futbol Federasyonu, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylık dosyasını UEFA'ya teslim etti.

Türkiye, UEFA EURO 2024 adaylık dosyasını sundu
UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleşen törende; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'e adaylık dosyasını sundu.
Törende Başkan Yıldırım Demirören'in yanı sıra UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve 1. Başkanvekili Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Çağlar ve Alaattin Aykaç, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile UEFA EURO 2024 Adaylık Tanıtım Elçisi Barış Telli yer aldı.
Resmi adaylık başvurusunu 2 Mart 2017 tarihinde yapan Türkiye'nin dosyasında, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylık teklifinin tüm teknik detayları, hükümet garantileri ve destek mektupları, çalışma kitabı ile ek belgeler yer alıyor.
UEFA EURO 2024'e ev sahipliği yapacak ülke, 27 Eylül 2018 tarihinde yapılacak UEFA Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacak.
(tff.or.tr)
 
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