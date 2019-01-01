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Türkiye’nin En Büyük Kayak Okulu Spor AŞ’de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde açılan, ‘Snow Academia Junior’ sadece Kayseri’den değil il dışından da ilgi görüyor.

Türkiye’nin En Büyük Kayak Okulu Spor AŞ’de

Türkiye’nin en büyük kayak okulu durumunda bulunan Spor A.Ş. geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için de çalışma yapıyor. Spor A.Ş. tarafından açılan ‘Snow Academia Junior’ yeni sezona başladı.
7-15 yaş arasındaki tüm çocuklara her hafta sonu ve sömestr tatilinde verilecek eğitimlerde; yemek, servis, kayak malzemeleri ve kayak eğitimleri sembolik fiyatlarla sunuluyor. Kayak eğitimi almak isteyenler en yakın Spor A.Ş. tesisine giderek ya da www.sporaskayseri.com adresinden online olarak kayıtlarını yaptırabiliyorlar.
 

İHA

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