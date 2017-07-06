"Bu yaz kimlerle dalıyoruz, güzel anılar bırakmak için bekliyoruz. Dalışlar Alanya'da 22 TSSF Sicil Nolu Anlaşmalı Amphora Dalış Merkezimizle yapılacaktır. 10 Temmuz 2017 Pazartesi akşam Türkuaz Doğa Sporları Kayseri Derneğinde saat 19.00'da toplanıyoruz. Program 10-13 Temmuz arası teorik (akşamları saat 19.00- 22.00 arasında) ve takip eden hafta sonu 15-16 Temmuz'da 2 gün boyunca dalışlarla devam edilecektir. Programın ilk 4 günü teorik dersler yapılacaktır. Aynı hafta sonu ise Cuma çıkışlı olmak suretiyle Cumartesi-Pazar öğleden önce Alanya'da dalışlarımızı yapacağız. Program paket şeklinde olup bir gece 4 yıldızlı otelde konaklama, açık büfe iki sabah kahvaltısı ve 1 akşam yemeğidir. Teknede 2 öğlen yemeği ve kullanılacak malzemelerde dahildir."
Türkuaz Doğa Sporları'nın dalış programı belli oldu
Kayseri'nin ilk özel arama kurtarma ekibi olan Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği'nin dalış programı belirlendi. Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
06 Temmuz 2017 Perşembe 11:20
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