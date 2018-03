Türüç'ten şampiyonluk için Leicester City örneği!

ŞEHİR BİZE İLGİ GÖSTERİYOR "Ne başardıysak yönetimle beraber başardık. Başkanımız Erol Bedir yeri geliyor bir baba, ağabey, gibi davranıyor. Her maça gelip destek oluyor. Bunlar küçük detaylar ama bize pozitif enerji veriyor. Statta her yere fotoğraflar astılar, her yer sarıkırmızı... Artık şehir bize ilgi gösteriyor, taraftar stadımızı dolduruyor." SEZONU İLK 8'DE BİTİRECEĞİZ "Kayserispor ile sözleşme uzatmamın sebebi; burada güzel bir şey başarmak istiyorum. Geçen yıl 11'er gol ve asistle oynadım. Belki ayrılabilirdim ama bu takımı yalnız bırakmak istemedim. 3 büyükler arasında beni isteyen vardı. Ben burada başkanın ricasıyla yola devam etmeyi seçtim. Sezonu ilk 8'de bitirmek istiyoruz. Hoca bize bunu hedef koydu. Umut abiyle beraber takımın kaptanıyız. Kamp günlerinde oyuncuların odalarına gidip motivasyon konuşmaları yapıyoruz. Böyle bir hava yakalamışken elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz, çalışacağız da." NEDEN 3 BÜYÜKLERE GİDEYİM? "Büyük kulüplerden teklif alırsam, bakacağım şeyler var; benim mevkimde kimin oynadığı, başkanın mı, hocanın mı istediği... Bana 2 senede 10 milyon euro verme, 5 senede ver ama beni oynat. Çok detaylara bakar transfer. Şu an Galatasaray'a gitsem Belhanda var. Benim ne işim var orada. Beşiktaş'ta Talisca var. Fenerbahçe'de Valbuena, Giuliano var. Benim Kayserispor'da kalma sebebim bu."



ajansspor