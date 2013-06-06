U-20 Biletlerinde Nakit Kararı

U-20 Dünya kupası açılış karşılaşması ve grup müsabakalarının biletleri nakit olarak satışa sunuldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından henüz gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanamadığı için bilet satışları nakit olarak yapılacağını belirten U-20 dünya Şampiyonası Kayseri yetkilileri"Türkiye'de 21 Haziran–13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan FIFA U-20 Dünya Kupası bilet satışları turnuvanın oynanacağı ve açılış maçına ev sahipliği yapacak olan Kayseri'de başladı.

Bilet satışları Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kadir Has Stadyumu,Talas TOKİ Spor tesisleri ve Fuar Sağlıklı Yaşam Grup ve 2. tur maçları 19-39 TL, çeyrek finaller 19-49 TL arasında, çeyrek finaller ise, 19-49 TL arasında, yarı final müsabakaları 29-59 TL arasında, final müsabakaları ise 35-65 TL arasındaki fiyatlarla başladı.