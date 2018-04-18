U. Şehit Ömer Halisdemir Lisesi 1. oldu

Genç Erkekler kategorisinde yarışan imam hatip liseleri arasında Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir AİHL il birincisi olurken, Furkan Doğan AİHL ikinci ve Ertuğrul Gazi AİHL üçüncü oldu.

Yıldız Erkekler kategorisinde ise Belsin Melikgazi Belediyesi İHO birinci olurken Nurettin Öztürk İHO ise ikinci oldu.

Bocce Turnuvası’nın Genç Kızlar kategorisinde Ertuğrul Gazi AİHL il birincisi, Furkan Doğan AİHL ise ikinci oldu. Yıldız Kızlar’da ise Belsin Melikgazi Belediyesi İHO birinci oldu.



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