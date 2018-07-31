U17 Kız Milli Takımımızın Rusya maçları aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleciler:
Kevser Gündoğdu (Türkiyemspor Berlin), Kübra Peyker (1. FFC Frankfurt), Sude Nur Sözüdoğru (Horozkentspor)
Defans:
Aleyna Gültekin (Kayseri Gençler Birliği), Didem Dülber (Fomget Gençlik ve Spor), Dilan Bora (Fomget Gençlik ve Spor), Sadakat Saygılı (DJK Ingolstadt), Selin Akgün (FC Köln), Selin Türkoğlu (Karadeniz Ereğli Belediye Spor), Şevval Bağcı (Fomget Gençlik ve Spor), Tülay Ateş (Şanlıurfa Gençlik Spor)
Orta Saha:
Berivan İçen (Beşiktaş A.Ş.), Ece Tekmen (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Elif Keskin (Beşiktaş A.Ş.), Leyla İlter (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Melişah Sultan Karaçubuk (FC Bayern München), Mesude Alayont (Horozkentspor), Miray Işık (Hamburger SV), Nur Yaren Özpolat (AIK Fotboll), Özge Tosun (Horozkentspor), Selis Demirci (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Seda Karabuğa (Horozkentspor)
Forvet:
Bengü Sena Bayrakçı (Adana İdmanyurduspor), Cansu Gürel (Konak Belediye Spor), Ebru Şahin (Fomget Gençlik ve Spor), Elanur Düz (Karadeniz Ereğli Belediye Spor)
Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Necla Güngör Kıragası [Spor Servisi]
U17 Kız Milli Takımı'nın Rusya maçları aday kadrosu açıklandı
U17 Kız Milli Takımımızın, Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. 8 ve 10 Ağustos 2018 tarihlerinde Rusya ile iki hazırlık maçı yapacak Milli Takımımızda aday kadroya davet edilen oyuncular, 3 Ağustos 2018 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. Çalışmalarını 4 gün boyunca burada sürdürecek U17 Milli Takımımız, 7 Ağustos 2018 Salı günü maçların oynanacağı Moskova'ya geçecek.
31 Temmuz 2018 Salı 10:08
U17 Kız Milli Takımımızın Rusya maçları aday kadrosunda şu isimler yer alıyor: