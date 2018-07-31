U17 Kız Milli Takımı'nın Rusya maçları aday kadrosu açıklandı U17 Kız Milli Takımımızın, Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. 8 ve 10 Ağustos 2018 tarihlerinde Rusya ile iki hazırlık maçı yapacak Milli Takımımızda aday kadroya davet edilen oyuncular, 3 Ağustos 2018 Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek. Çalışmalarını 4 gün boyunca burada sürdürecek U17 Milli Takımımız, 7 Ağustos 2018 Salı günü maçların oynanacağı Moskova'ya geçecek.

31 Temmuz 2018 Salı 10:08