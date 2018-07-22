U19 Milli Takımı, Fransa ile karşılaşacak

B Grubu'nda oynanacak diğer maçta ise Ukrayna ile İngitere karşılaşacak. Milli Takımımız gruptaki ilk maçında İngiltre'ye 3-2 mağlup olurken; Ukrayna, Fransa'yı 2-1 yenmişti. İngiltere maçında Milli Takımımızın gollerini 2. dakikada Güven Yalçın ve 57. dakikada Metehan Güçlü atarken, maçın 90+3. dakikasında Metehan Güçlü kırmızı kart görerek oyun dışında kalmıştı.



Tolunay Kafkas'ın sorumluluğunu, Vedat İnceefe'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği U19 Milli Takımımızın 2018 UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Finalleri turnuva kadrosunda şu isimler yer alıyor;



Kaleciler:

Mehmet Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor), Batuhan Ahmet Şen (Galatasaray A.Ş.)



Defans:

Alpay Çelebi (Beşiktaş A.Ş.), Berk Çetin (Borussia M.Gladbach), Burak Kapacak (Bursaspor), Gökay Güney (Galatasaray A.Ş.), Mert Yılmaz (FC Bayern München), Tayyib Talha Sanuç (Kardemir Karabükspor)



Orta Saha:

Abdülkadir Ömür (Trabzonspor A.Ş.), Aksel Aktaş (Stade de Reims), Doğukan İnci (Karşıyaka), Doğukan Sinik (Antalyaspor A.Ş.), Güven Yalçın (Bayer 04 Leverkusen), Muhayer Oktay (Fortuna Düsseldorf), Oğuz Kaan Güçtekin (Fenerbahçe A.Ş.), Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği), Umut Güneş (VfB Stuttgart)



Forvet:

Ahmed Kutucu (Schalke 04), İlker Karakaş (Gençlerbirliği), Metehan Güçlü (Paris Saint Germain)



Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Vedat İnceefe [Spor Servisi]



