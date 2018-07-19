Seinajoki şehrindeki Seinäjoki Stadyumu'nda oynanan ve İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer'in yönettiği karşılaşmada Milli Takımın gollerini 2. dakikada Güven Yalçın ve 57. dakikada Metehan Güçlü attı. İngiltere'nin gollerini ise 22. dakikada Japhet Tanganga, 45+2. dakikada Ben Brereton ve 54. dakikada Elliot Embleton attı. Metehan Güçlü, maçın 90+3. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Hakemler: Sandro Scharer, Bryngeir Valdimarsson, Alexandru Cerei, Petri Viljanen
Türkiye: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Alpay Çelebi, Gökay Güney, Umut Güneş, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 73 Rahmetullah Berişbek), Abdülkadir Ömür, Ahmed Kutucu (Dk. 58 Doğukan Sinik), Muhayer Oktay, Metehan Güçlü, Güven Yalçın
İngiltere: Ellery Balcombe, Dujon Sterling, Adam Lewis, Max Sanders (Dk. 79 Nya Kirby), Japhet Tanganga, Trevoh Chalobah, Elliot Embleton, Marcus Tavernler, George Hirst, Ben Brereton, Kelland Watts
Sarı Kartlar: Dk. 43 Metehan Güçlü, Dk. 89 Rahmetullah Berişbek (Türkiye) - Dk.80 Marcus Tavernier (İngiltere)
Kırmızı Kart: Dk. 90+3 Metehan Güçlü [Spor Servisi]
U19 Milli Takımı, İngiltere'ye 3-2 mağlup oldu
Finlandiya'nın ev sahiplinde yapılan ve 8 takımın katılımıyla düzenlenen 2018 U19 UEFA Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde B Grubu'nda yer alan U19 Milli Takımı, ilk maçında İngiltere'ye 3-2 mağlup oldu.
19 Temmuz 2018 Perşembe 10:57
Seinajoki şehrindeki Seinäjoki Stadyumu'nda oynanan ve İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer'in yönettiği karşılaşmada Milli Takımın gollerini 2. dakikada Güven Yalçın ve 57. dakikada Metehan Güçlü attı. İngiltere'nin gollerini ise 22. dakikada Japhet Tanganga, 45+2. dakikada Ben Brereton ve 54. dakikada Elliot Embleton attı. Metehan Güçlü, maçın 90+3. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.