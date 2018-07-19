U19 Milli Takımı, İngiltere'ye 3-2 mağlup oldu

Seinajoki şehrindeki Seinäjoki Stadyumu'nda oynanan ve İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer'in yönettiği karşılaşmada Milli Takımın gollerini 2. dakikada Güven Yalçın ve 57. dakikada Metehan Güçlü attı. İngiltere'nin gollerini ise 22. dakikada Japhet Tanganga, 45+2. dakikada Ben Brereton ve 54. dakikada Elliot Embleton attı. Metehan Güçlü, maçın 90+3. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Hakemler: Sandro Scharer, Bryngeir Valdimarsson, Alexandru Cerei, Petri Viljanen



Türkiye: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Mert Yılmaz, Alpay Çelebi, Gökay Güney, Umut Güneş, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 73 Rahmetullah Berişbek), Abdülkadir Ömür, Ahmed Kutucu (Dk. 58 Doğukan Sinik), Muhayer Oktay, Metehan Güçlü, Güven Yalçın



İngiltere: Ellery Balcombe, Dujon Sterling, Adam Lewis, Max Sanders (Dk. 79 Nya Kirby), Japhet Tanganga, Trevoh Chalobah, Elliot Embleton, Marcus Tavernler, George Hirst, Ben Brereton, Kelland Watts



Sarı Kartlar: Dk. 43 Metehan Güçlü, Dk. 89 Rahmetullah Berişbek (Türkiye) - Dk.80 Marcus Tavernier (İngiltere)



Kırmızı Kart: Dk. 90+3 Metehan Güçlü [Spor Servisi]

