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Üçüncü haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. 

Üçüncü haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’in üçüncü haftasında karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyon'unun internet sitesinden yapılan açıklamada; Fenerbahçe’nin, Göztepe deplasmanında oynayacağı mücadeleyi Cüneyt Çakır, Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesini Halis Özkahya, Galatasaray-Alanyaspor maçını ise Halil Umut Meler yönetecek. 
Süper Lig’in üçüncü haftasında düdük çalaşacak hakemler şu şekilde: 

24 Ağustos Cuma 
19.15 Çaykur Rizespor-BB Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu 

25 Ağustos Cumartesi 
19.15 Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan 
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır 
21.45 Kayserispor-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy 

26 Ağustos Pazar 
19.15 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek 
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Halis Özkahya 
21.45 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu 

27 Ağustos Pazartesi 
21.45 Başakşehir-Akhisarspor: Ali Palabıyık 
21.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler 

İHA

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