UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kalan takımlar belli oldu. Ülkemizi temsil eden tek takım olan Beşiktaş, dün akşam karşılaştığı Olimpiyakos’u eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Beşiktaş, Olimpiyakos karşısında ilk yarıda 22. dakikada 2-0 öne geçti. Olimpiyakos 31. dakikada farkı bire indiren golü attı. Fakat ilk golün sahibi Aboubakar 39. dakikada topsuz alanda rakibine kafa atınca direkt kırmızı kart görerek oyun dışında atıldı. Bu dakikadan sonra 10 kişi oynamak zorunda kalan Beşiktaş, kendi sahasına kapandı. Beşiktaş, 10 kişiye oynamasına rağmen defansta hata yapmadığı maçta Babel’in 75. dakikasında takımını ve izleyenleri rahatlatan golü attı. 84. dakikada ise Cenk Tosun, Olimpiyakos’un fişini çekti. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri kimler? İşte çeyrek finale kalmayı başaran takımlar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ÇEYREK FİNALE KALAN TAKIMLAR

Barcelona, Bayern München, Borussia Dortmund, Juventus, Leicester City, Real Madrid, Atletico Madrid, Monaco

BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ (AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNALİSTLERİ)

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan temsilcimiz Beşiktaş, bu etaptaki rakibini beklemeye başladı. Bugün TSİ 15:00'da çekilecek olan kurada temsilcimiz 7 takımdan biriyle eşleşecek. Çeyrek finalde ilk maçlar 13 Nisan'da, rövanşlar ise 20 Nisan'da oynanacak. İşte Beşiktaş’ın çeyrek finalde eşleşebileceği muhtemel rakipleri…

Genk, Celta Vigo, Ajax, Schalke, Anderlecht, Manchester United, Lyon

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde son sekize kalan takımlar belli oldu. Beşiktaş’ın çeyrek finale kalmayı başardığı UEFA Avrupa Ligi’nde ve Şampiyonlar Ligi’nde kura çekimi 17 Mart Cuma yani bugün İsviçre’nin Nyon kentinde UEFA merkezinde yapılacak. Saat 14.00’da başlayacak olan UEFA kura çekimini TRTSpor canlı olarak yayınlayacak. Beşiktaş’ın çeyrek finalde rakibinin belli olacağı kura çekimini yayın saatinde aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi canlı izle (17 Mart Cuma TRT Spor 14.00)