UEFA Türk kulüplerine ne kadar ödedi?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; söz konusu 150 milyon euronun 100 milyonluk kısmı, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren takımlara oyuncu yollayan kulüpler arasında dağıtıldı.Kalan 50 milyon euronun ise 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele eden milli takımlara oyuncu gönderen kulüpler arasında pay edildiği ifade edildi. Öte yandan bu dağıtımda milli takımların 2016 Avrupğa Şampiyonası'na katılıp katılmadığının bir önemi olmadığı vurgulandı.UEFA'nın dağıttığı 150 milyon eurodan ise Türk takımlarına toplam 6.781.660.09 euro düştü. Kasasına en çok para giren kulüp 1.516.541,32 euro ile Fenerbahçe olurken; sarı lacivertlileri 1.243.435,79 euro ile Beşiktaş ve 1.013.947,39 euro ile Galatasaray takip etti. Kayserispor 48.906,68, Erciyesspor ise 4.195,18 eoru kazandı.İşte o dağılım: