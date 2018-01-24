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UEFA Uluslar Ligi kuraları yarın çekiliyor

UEFA'nın A Milli Takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nin kuraları bugün İsviçre'nin Lozan kentinde çekilecek. SwissTech Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinlik, TSİ 14.00'te başlayacak.

UEFA Uluslar Ligi kuraları yarın çekiliyor
Türkiye Futbol Federasyonu'nu kura çekiminde Başkan Yıldırım Demirören, 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu temsil edecek.
Özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlayan ve ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan UEFA Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif bir yol teşkil ediyor.
UEFA'ya üye 55 üye federasyonun ülke puanına göre belirlenen A, B, C ve D olmak üzere dört ayrı kategoride yarışacağı Uluslar Ligi'nde Türkiye B Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye, Uluslar Ligi kura çekimine Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti'nin de olduğu 3. torbadan katılacak ve bu ülkelerle eşleşmeyecek. Türkiye'nin gruptaki muhtemel iki rakibi Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna-Hersek arasından seçilecek.
Üç takımlı dört gruptan oluşacak B Ligi'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak. Bu nedenle Türkiye, Eylül-Kasım 2018 döneminde iki tane özel maç yapma olanağı bulacak.
(tff.org)
 
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