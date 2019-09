Uluslararası Bisiklet Yarışları Başlıyor

Bisiklet sporunda Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Kayseri Erciyes, Eylül ayında dünyanın dört bir yanından sporcuların katılacağı 4 farklı uluslararası yol bisiklet yarışına ev sahipliği yapacak. Uluslararası Bisikletçiler Birliği UCI (Union Cycliste Internationale) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş, işbirliği ile düzenlenen müsabakalar 6 Eylül’de Grand Prix Velo Erciyes, 7-8 Eylül’de Tour Of Central Anatolia yarışları ile başlayacak.







2020’de Japonya’da yapılacak Tokyo Olimpiyat Oyunlarına puan veren son yarışlar olma özelliği taşıyan bu organizasyona İsviçre, Ukrayna, Slovakya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Kosova, Bosna Hersek, Kazakistan, Azerbaycan, Kuveyt, Katar, Bahreyn Fas, Cezayir, Afrika’dan Eritre ve Türkiye olmak üzere yaklaşık 16 ülkeden 150 profesyonel sporcu katılacak. Usta pedalcılar uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için 3 gün boyunca Kayseri’de 430 km pedal çevirecek. 6 Eylül Cuma günü Grand Prix Velo Erciyes yarışı 1.2 puan kategorisinde koşulacak. Develi’den başlayacak olan tur 143 km uzunluğunda olup, Tomarza istikametinde devam edip tekrar Develi’de son bulacak.







Tour of Central Anatolia turu 2.2 uluslararası puan türünde yapılacak. 7 Eylül tarihinde Anadolu Harikalar Diyarı önünden başlayacak müsabakalar Bünyan istikametinden devam edecek. 133 km uzunluğundaki parkur Kayseri Bilim Merkezi önünde son bulacak. 8 Eylül’de ise Kayseri Valiliği önünden start alacak müsabıklar 152 km boyunca pedal çevirerek Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önündeki bitiş çizgisine ulaşmak için kıyasıya yarışacak. Müsabakalar 20 Eylül’de Grand Prix Erciyes, 21-22 Eylül tarihlerinde ise Tourof Kayseri yarışları ile devam edecek.







Bisiklet müsabakalarına katılacak olan yabancı bisiklet takımları profesyonel bisiklet sporcularının yüksek irtifa antrenman merkezi haline gelen Erciyes’te hazırlıklarına devam ediyor.

Yarış programı ise şöyle;

6 Eylül Cuma - Grand Prix Velo Erciyes yarışı

11.00: Start (Develi Kaymakamlığı önü)

14.30: Bitiş (Develi Kaymakamlığı önü)

7 Eylül Cumartesi - Tour of Central Anatolia

11.00: Start (Anadolu Harikalar Diyarı)

14.30: Bitiş (Kayseri Bilim Merkezi)

8 Eylül Pazar - Tour of Central Anatolia

11.00: Start (Kayseri Valiliği)

14.30: Bitiş (Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü)