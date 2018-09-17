Uluslararası bisiklet yarışması tamamlandı

Ukrayna, Letonya, Litvanya, Kazakistan ve Türkiye olmak üzere 10 profesyonel bisiklet takımdan 65 bisiklet sporcusu uluslararası geçerliliği olan puanları ve kupayı almak için üç gün boyunca 358 km pedal çevirdi.



Kapadokya Bisiklet Turu’nun ilk günü 113 km uzunluğundaki Nevşehir etabı ile başladı.Yarışmanın ikinci günü 131 km uzunluğundaki Erciyes etabı ile devam etti. Organizasyonun finali ise 114 kilometrelik Kayseri etabı ile son buldu.



Müsabakalar sonucunda Nevşehir etabını, Salcano Sakarya Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımı’ndan Ahmet Örken birinci, Vıno Astana Motors takımından Alexandr Ovsyannıkov (Kazakistan) ikinci, Litvanya Bisiklet Milli Takım’ından Ramunas Navardauskas üçüncülüğü elde etti.

Erciyes etabını Salcano Sakarya Büyükşehir Belediye Bisiklet Takımı’ndan Mustafa Sayar birinci, Vino Astana Motors takımından Alexey Voloshin (Kazakistan) ikinci, aynı takım sporcusu Alexander Semenov (Kazakistan) üçüncü oldu.



Yarışmanın Kayseri final etabında Torku Şeker Spor Bisiklet Takımı’ndan Onur Balkan birinci Litvanya Bisiklet Milli Takımı’ndan Erıks Tom Gavars ikinci, yine aynı takımdan Ramunas Navardauskas üçüncülüğü elde etti. Genel klasmanda ise en iyi bisiklet takımı Kazakistan’ın Vıno Astana Motors takımı oldu.



Müsabakalarda dereceye girenlere Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ödül töreni ile kupa ve madalyaları takdim edildi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, “Erciyes Dağımızı uluslararası bir spor merkezi haline getirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Kışın, kış sporlarının yoğun olduğu ve yüzbinlerce insanın ziyaret ettiği dağımız, yazın da özellikle bisiklet olmak üzere birçok sportif dalda halkımızın istifadesine ve sporcuların kullanımında tutmak için çaba gösteriyoruz. 3 gün boyunca düzenlenen bu müsabakalarda bisikletçiler kazasız belasız bir yarış geçirdiler. Şehrimiz ve Erciyes büyük bir organizasyonu daha başarılı bir şekilde tamamlamış oldu. Bundan sonra hem Kayseri’de hem de Erciyes’te uluslararası sportif organizasyonları yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.





Haber: Ahmet Şan