Uluslararası Erciyes Ultra Dağ Maratonu Tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Middle Earth Travel iş birliği ve Uluslararası Patika Koşuları Birliği (International Trail Running Association - ITRA) sertifikalı Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu 6-7 Temmuz tarihlerinde üçüncü kez Erciyes’te koşuldu.



Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, İsviçre, İspanya, Belçika, Hollanda, Kolombiya, Azerbaycan, Kuveyt ve Türkiye olmak üzere 12 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katıldığı Erciyes Ultra Maratonunda müsabıklar uluslararası değeri olan puan kazanmak ve global yarışlara katılma hakkına da sahip olmak için volkanik tepelere meydan okudu. Eşsiz doğa güzellikleri ve kültür alt yapısıyla maratonculara İki gün boyunca ev sahipliği yapan Erciyes Dağ Koşusu, Vertical Kilometer 4.5 km, 60K Erciyes Ultra Skytrail, 25K Trail Run ve 10K Koşusu olmak üzere 4 farklı kategoride gerçekleştirildi.



Vertical Kilometer, koşusunda erkekler genel kategorisinde Ahmet Arslan geçen yıl 1 saat 1 dakikada parkur rekoru kırılan yarışmayı 49 dakika 43 saniyede tamamlayıp parkur rekorunu egale ederek birinci, Dünyaca ünlü İspanyol atlet Pau Capell 59 dakika 45 saniye ile ikinci, Alper Dalkılıç ise 1 saat 7 dakika da bitiş çizgisine ulaşarak üçüncü oldu. Kadınlarda ise Rus atlet Elena Polyakova birinci, İsmet İnan ikinci, Gülce Tunç ise üçüncülüğü elde etti.

Erciyes Ultra Skytrail 60 kilometre koşusu erkekler genel klasmanda erkeklerde 8 saat 38 dakikada aynı süre ile finiş noktasına birlikte ulaşan Kemal Kukul birinci, Cevdet Alyılmaz ikinci, Mehmet Zahir Kül ise üçüncü oldu. Kadınlarda, Aylin Savacı Armador birinci, Sevil Toker ikinci, Deniz Berke de üçüncülüğü kazandı. Erciyes’in zirvesini 360 derece koşan yarışmacılar hem Erciyes’in engebelerine hem de uzun mesafeye karşı direnç gösterdiler.

Trail Run 25 kilometre koşuda genel klasmanda yine Dağların Arslanı lakaplı madalyalı Türk atlet Ahmet Arslan aynı kategoride yarıştığı Dünyaca ünlü İspanyol atleti geride bırakarak gecen yıl 2 saat 50 dakikada koşulan parkuru, 2 saat 13 dakikada tamamlayarak parkur rekoru ile birinci, İspanyol atlet Pau Capel 2 saat 17 dakika ile ikinci, Serdar Ünalan ise 2 saat 52 dakika üçüncü olurken kadınlarda birinci Elena Polyakova, ikinci Bike Geckinli, üçüncü ise Esther Koopmanschap oldu.



10 kilometre koşusu genel klasmanda erkeklerde birinci Ferit Kardaş, ikinci İsmet Özler, üçüncü ise Fatih Dertsiz oldu. Bu klasmanda kadınlarda Elif Bengu birinci, Lerzan Talu ikinci, Aytac Ozkardas Gozzi üçüncüğü elde etti.

Dereceye girenler için Erciyes Kayak Merkezi’nde ödül töreni düzenlendi. Davetli ve sporcuların katıldığı törende kazananlara Erciyes A.Ş. Yön. Krl. Bşk. Dr. Murat Cahid Cıngı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici tarafından kupaları takdim edildi.

