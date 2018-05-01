Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Umarım puan ya da puanlarla döneriz

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor’da maçın hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Marius Sumudica, “İnşallah puan yada puanlarla döneceğiz” dedi.

Umarım puan ya da puanlarla döneriz
Geçtiğimiz hafta sonu sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 mağlup olan Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tüm hızıyla sürüyor.
Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan oyuncular, bir süre ısınma hareketlerinin ardından düz koşu yaptı. 
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sumudica, sezon bitene kadar toplayabildikleri kadar puan toplamaya çalışacaklarını ifade ederek, “Benim takımımın seviyesi ligi ilk 8 içinde bitirebilecek seviyede, bunu geldiğim ilk gün söylemiştim. Oyuncularımla da görüştüm, kendilerine hedefimin bu olduğunu söyledim. Benim için şu an bu büyük bir başarı, çünkü iki sene önce takımım sürekli küme düşmeme mücadelesi veriyordu. Bundan önceki senelerde ligi 15. sırada bitiren bir takım vardı. Pazartesi Beşiktaş ile oynayacağız, büyük bir maç bizi bekliyor. Lig bitimine kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamaları gerektiğini oyuncularıma söyledim. Umarım güzel bir maç olur, puan ya da puanlarla döneriz” ifadelerini kullandı. 
İHA
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.