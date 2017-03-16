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Umut 34 yaşında

Kayserispor’un ve Türk futbolunun önemli isimlerinden golcü oyuncu Umut Bulut 34 yaşına girdi.

Umut 34 yaşında
Sarı-kırmızılara sezon başında gelen, özellikle ligin ikinci yarısında büyük katkı sağlayan Türk futbolunun ve Kayserispor’un yıldız ismi Umut Bulut dün itibarıyla 34. yaşına girdi.
Umut için Kayserispor kulübü resmi internet sitesinden kutlama mesajı yayımlanarak şu ifadelere yer verildi.
“Kulübümüz ve taraftarlarımız adına, değerli futbolcumuz Umut Bulut' un doğum gününü kutlar, mutlu seneler dileriz.”
Haber: Fatma URAL
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KayserisporUmut BulutDoğum Günü
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