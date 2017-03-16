Umut 34 yaşında

Sarı-kırmızılara sezon başında gelen, özellikle ligin ikinci yarısında büyük katkı sağlayan Türk futbolunun ve Kayserispor’un yıldız ismi Umut Bulut dün itibarıyla 34. yaşına girdi.
Umut için Kayserispor kulübü resmi internet sitesinden kutlama mesajı yayımlanarak şu ifadelere yer verildi.
“Kulübümüz ve taraftarlarımız adına, değerli futbolcumuz Umut Bulut' un doğum gününü kutlar, mutlu seneler dileriz.”
Haber: Fatma URAL
Umut için Kayserispor kulübü resmi internet sitesinden kutlama mesajı yayımlanarak şu ifadelere yer verildi.
“Kulübümüz ve taraftarlarımız adına, değerli futbolcumuz Umut Bulut' un doğum gününü kutlar, mutlu seneler dileriz.”
Haber: Fatma URAL