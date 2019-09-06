Umut Bulut 6. kez kırmızı gördü

Profesyonel futbol karıyerinde 7 farklı takımda 21 sezondur forma giyen Umut Bulut, 603 müsabakada 6 kez kırmızı kart gördü. 1999/2000 sezonunda Petrol Ofisi'nde profesyonel futbol yaşantısına başlayan Kayserili futbolcu, 603 maçta 64 kez sarı kart görürken 6 kez kırmızı kart ile cezalandırıldı.



Umut Bulut, Trabzonspor forması ile 2007-2008 ve 2009-2010 sezonunda, Galatasaray forması ile 2012-2013 ve 2015-2016 sezonunda, İstikbal Mobilya Kayserispor forması altında 2017-2018 ve 2019-2020 sezonunda kırmızı kart gördü.

Tecrübeli futbolcu, geçen hafta Kayseri'de oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray maçında çift sarı karttan kırmızı kart görmüştü.

