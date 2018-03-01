Umut Bulut, rekora koşuyor!

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kayserispor'un takım kaptanı ve takımın en golcü oyuncusu olan Umut Bulut bu sezon kalan 11 maçta 4 gol atması halinde kendi rekorunu kırmış olacak.

Umut Bulut Süper Lig kariyerinde MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor forması ile birçok başarıya imza attı. Bulut, MKE Ankaragücü forması ile 2005-2006 sezonunda 33 maçta 16 gol kaydetti. Oynadığı takımlarda en çok golü MKE Ankaragücü forması ile kaydeden Umut Bulut, bu sezon Kayserispor forması ile 23 maçta 13 gol attı ve kalan 11 hafta sonunda 4 gol atması halinde 17 gole ulaşarak ve kendi rekorunu kırarak büyük bir başarıya imza atacak.

Geçen sezon Kayserispor'a gelen ve kısa zamanda uyum sağlayan kaptan Umut Bulut geçen sezon 31 maçta 4 gol kaydetti. Umut Bulut bu sezon ise tutulmuyor. Spor Toto Süper Ligde ligin bitimine 11 maç kala 23 maçta 13 gol atan Umut Bulut her maçta yükselen performansı ile dikkat çekiyor.



Kayserispor'da attığı gol sayısı

Umut Bulut bu sezon 13 gol birden atarak Kayserispor forması ile ikinci baharını yaşıyor. Umut Bulut bu sezon geride kalan 23 hafta sonunda 10 farklı takıma gol atma sevinci yaşadı.

Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor takımlara hem ilk yarıda hem de ikinci yarıda gol atma başarısı gösteren Umut Bulut Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor maçlarını da boş geçmedi. Umut Bulut bu sezon Demir Grup Sivasspor (2), Antalyaspor (2), Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor (2) ve Kasımpaşa'ya gol attı.

Umut Bulut'un Süper Lig kariyeri

2003-2004 Sezonu: MKE Ankaragücü - 22 maç- 11 gol

2004-2005 Sezonu: MKE Ankaragücü 34 maç - 9 gol

2005-2006 Sezonu: MKE Ankaragücü 33 maç 16 gol

2006-2007 Sezonu: Trabzonspor 31 maç -15 gol

2007-2008 Sezonu: Trabzonspor 33 maç - 14 gol



2008-2009 Sezonu: Trabzonspor 33 maç - 14 gol

2009-2010 Sezonu: Trabzonspor 31 maç -11 gol

2010-2011 Sezonu: Trabzonspor 33 maç - 13 gol

2012-2013 Sezonu: Galatasaray 27 maç - 12 gol

2013-2014 Sezonu: Galatasaray 27 maç - 5 gol

2014-2015 Sezonu: Galatasaray 33 maç - 11 gol

2015-2016 Sezonu: Galatasaray 27 maç - 4 gol

(futbolarena)

