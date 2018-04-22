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Umut Bulut suskunluğunu bozdu

Kayserispor'un 6 haftadır suskun golcüsü Umut Bulut, Medipol Başakşehir deplasmanında takımının beraberlik golünü kaydetti.

Umut Bulut suskunluğunu bozdu

Spor Toto Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar elde eden Kayserispor geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir deplasmanında zorlu bir 3 puan mücadelesine çıktı.
Kayserispor mücadeleye suskun golcüsü Umut Bulut ile çıktı. Sarı kırmızılı takım forması altında 6 haftadır suskun olan golcü oyuncu şanssızlığını Başakşehir maçı ile bozarak gol sayısını 14’e çıkardı.
 Umut Bulut, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarında oynanan Kayserispor-Başakşehir mücadelesinde de rakip fileleri havalandırmıştı.
(futbolarena)
 
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UmutbulutMEDİPOLBAŞAKŞEHİR
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