Umut Bulut suskunluğunu bozdu



Spor Toto Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar elde eden Kayserispor geçtiğimiz hafta Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir deplasmanında zorlu bir 3 puan mücadelesine çıktı.

Kayserispor mücadeleye suskun golcüsü Umut Bulut ile çıktı. Sarı kırmızılı takım forması altında 6 haftadır suskun olan golcü oyuncu şanssızlığını Başakşehir maçı ile bozarak gol sayısını 14’e çıkardı.

Umut Bulut, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarında oynanan Kayserispor-Başakşehir mücadelesinde de rakip fileleri havalandırmıştı.

(futbolarena)

