Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Umut Bulut yeniden Kayserispor’da

İstikbal Mobilya Kayserispor'da sözleşmesi sona eren kaptan Umut Bulut, yeni sezon öncesi vefa dedi.

Umut Bulut yeniden Kayserispor’da

Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor yarın topbaşı yapacak. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar sözleşmesi sona eren ve adı birçok kulüple anılan tecrübeli futbolcu Umut Bulut, yeni sezonda yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Adı birçok kulüple anılan Umut Bulut, memleketinin takımında forma giyeceği için çok mutlu. Umut Bulut, bugün veya yarın Sarı-Kırmızılı takımla 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir ve Teknik Direktör Hikmet Karaman’a çok teşekkür eden Umut Bulut, “ Başkanımız ve hocamız beni yeniden takımda görmek istediler. Bende tamam diyerek yeniden Kayserispor forması giyecek olmaktan çok mutluyum. Hem başkanımız hem de hocamız benimle yeniden sözleşmeye layık gördükleri için ne kadar teşekkür etsem az” diye konuştu.
 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporUmut Bulut
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.