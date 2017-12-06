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Umut’un oğlu Atilla gazetemizi gezdi

Begüm Özden Playhouse Yetenek Geliştirme Merkezi Kreş ve Gündüz Bakımevi anasınıfı öğrencilerinin gazetemize yapmış olduğu ziyarette Kayserispor’un deneyimli golcüsü Umut Bulut’un oğlu Atilla Bulut da yer aldı. 

Umut’un oğlu Atilla gazetemizi gezdi

Kayserispor’un milli futbolcusu Umut Bulut, önceki gün Süper Lig’de Aytemiz Alanyaspor maçı için kafile ile birlikte deplasmana giderken,






oğlu Atilla Bulut ise aynı saatlerde sınıf arkadaşları ile birlikte gazetemizi ziyaret etti.



Babasını açık olan bilgisayar ekranında gören minik Atilla, masanın üzerine oturarak uzun süre o fotoğrafa bakıp hasret giderdi. 
Haber: M. Furkan ŞAHİN
 

 

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Begüm ÖzdenPlayhouseKayserisporAtillaBulutUmut
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