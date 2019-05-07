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Ünal Karaman: "Kazandığımız için çok mutluyuz"

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kazandıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'de sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 4-2 yenen Trabzonspor'da Teknik Direktörü Ünal Karaman, maçın ardından yaptığı açıklamada, kendileri için önemli bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirterek, "Camiamız ve oyuncularımız adına kazanmak güzel. Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

Karaman, bir basın mensubunun 33. haftada sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçının saatinin 19.00'da olmasının bugünkü maçta olduğu gibi tribünleri etkileyip etkilemeyeceğine yönelik sorusu üzerine de, "Bazen sevgi fedakarlık gerektiriyor. Fedakarlık noktasında insanların bizden nasıl beklentisi varsa bizim de insanlardan var. Zaman içinde gelişecek bir konu ama Beşiktaş maçından daha önemli önümüzde oynayacağımız Atiker Konyaspor maçı var. Şimdiki bütün konsantrasyonumuz Konya maçına odaklı. Beşiktaş maçının daha anlamlı hale gelebilmesi için o maçta puanlara ihtiyacımız var. Her zamanki disiplin, aynı ciddiyetle çalışıp hazırlanacağız. Bakacağız mevlam bize neyi gösterir" dedi.
 

İHA

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