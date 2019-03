Uzatmalarda beraberlik geldi: 1-1

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sağ kanatta Varela ile başlayan atakta Lopes ceza sahası içine gönderdi. Umut Bulut’un kafa ile indirdiği topa ceza yayı üzerinden Şamil’in sert şutu az farkla üstten auta gitti.

8. dakikada Başakşehir’in sağ kanattan Visca ile kullandığı köşe vuruşunda top ceza sahası içinde Kudriashov’un önünde kaldı. Kudriashov’un yaptığı sert vuruşta topu önce Lung çeldi. Ardından üst direğe çarpan meşin yuvarlak dışarı çıktı.

21. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Kravets’in kafa vuruşu direğe çarptı ve Mert’in müdahalesi ile top çizgide kaldı. Şamil'in çizgide dokunduğu top ağlara gitti. Maçın hakemi ilk olarak pozisyon için faul kararı verdi. Ardından VAR’a giden Yaşar Kemal Uğurlu golü geçerli saydı: 1-0

35. dakikada sağ taraftan Visca’nın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Arda Turan’ın kafa vuruşunu kaleci Lung güçlükle dışarı çeldi.

44. dakikada Visca’nın pası ile çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan İrfan, topa vurmakta geç kalınca Levent araya girdi ve tehlikeyi engelledi.

45. dakikada topla ceza sahasına giren Visca iki kişiyi geçtikten sonra sağ çaprazda Lung ile karşı karşıya kaldı. Visca'nın vuruşunda Lung’a çarpan topu Umut Bulut çizgiden uzaklaştırdı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada organize gelişen Başakşehir atağında İrfan Can sağ kanattan ceza sahasına gönderdi. Müsait pozisyondaki Visca’nın yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

57. dakikada İstikbal Mobilya Kayserispor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Chery’nin ortasına ceza sahasında dokunamayan Kravets takımını mutlak bir golden etti.

62. dakikada gelişen atakta ters topla sağ çaprazda topla buluşan Visca’nın yerden sert vurduğu top direğin yanından çok az farkla auta çıktı.

65. dakikada defanstan dönen topla buluşan Visca topla ceza sahasına girdi. Yaptığı sert vuruş yine az farkla auta çıktı.

71. dakikada defanstan çıkan uzun topu çok düzgün bir şekilde Umut Bulut, Kravets’in önüne indirdi. Ukraynalı oyuncu ceza sahası çizgisi üzerinden istediği gibi vuramayınca top auta gitti.

73. dakikada Robinho’nun şık pası ile defansın arkasında topla buluşan Visca’nın yaptığı vuruşu Lung kornere çeldi.

74. dakikada defanstan aldığı topu süren Gökhan’ın yaklaşık 30 metreden yaptığı sert şut Lung’u geçerken üst direkte patladı.

77. dakikada sol kanattan gelen ortaya uygun pozisyonda sert vuran Napoleoni’nin düzgün şutunu günün başarılı ismi Lung ayakları ile çelerek gole izin vermedi.

85. dakikada gelişen konuk takım atağında sol taraftan Elia’nın ortasına müsait pozisyonda iyi yükselen Visca’nın kafa vuruşu üstten auta gitti.

90. dakikada gelişen ev sahibi takımın atağında Kravets’in pası ile sol çaprazda topla buluşan Umut Bulut’un kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.

90+4. dakikada VAR odasından gelen uyarı ile Sapunaru’nun ceza sahası içinde topa elle müdahalesini inceleyen Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi.

90+7. dakikada topun başına geçen Adabayor topu Lung’un solundan filelere göndererek takımına 1 puanı getirdi. 1-1



Stat: Kadir Has

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Mustafa Emre Eyisoy x, Mustafa Sönmez x

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xxxx, Lopes x, Kana Bıyık x (Levent dk. 37 x), Sapunaru xx, Kucher xxx, Şamil xxx, Umut x, Hasan Hüseyin xx, Chery x (Asamoah Gyan dk. 81 x), Varela xx (Atila Turan dk. 66 x), Kravets xxx

Yedekler: Muammer, Emre Demir, Nurettin, Hakan, Berkant, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Medipol Başakşehir: Mert xx, Attamah xx (Elia dk. 79 x), Mahmut xx, Caiçara xx, Kudriashov x, Gökhan x, Visca xx, Mossoro xx (Napoleoni dk. 61 x), Arda Turan x (Adebayor dk. 61 x), İrfan Can xx, Robinho xx

Yedekler: Volkan Babacan, Soner, Jojic, Uğur Uçar, Alparslan, Mustafa Kutay

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Şamil (dk. 24) (İ.M. Kayserispor), Adebayor (dk. 90+7) (Medipol Başakşehir)

Sarı Kartlar: Umut Bulut, Lopes, Kravets (İ.M. Kayserispor), Mahmut Tekdemir (Medipol Başaşehir)