Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

“Uzun süredir yenilmeyen Kayserispor'u yenmek mutluluk verdi"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, İstiklal Mobilya Kayserispor karşısında alınan galibiyet sonrasında yaptığı açıklamasında, “Uzun süredir yenilmeyen Kayserispor’u sahasında yendiğimiz için mutluyuz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, “Hikmet Hocanın yardımcı antrenörlüğünü yaptım. Uzun bir süre yenilmeyen Kayserispor’u kendi sahasında yenmek mutluluk verdi. Biz iyi bir aile olduk. İki oyuncumuzun olmamasından sonra oyunda olan arkadaşlarımız da iyi oynadı. Bitti denilen Ankaragücü yaşıyor ve devam ediyor. Biz devam edeceğiz. Konyaspor maçına hazırlanmak istiyoruz” dedi.
 
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerSporKayserisporAnkaragücüDirektörü Mustafa KaplanMustafa Kaplan
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.