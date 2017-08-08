Vali Kamçı, başarılı sporcuları ödüllendirdi

Valilik toplantı salonunda ödül alan sporcuları ve antrenörlerini kabul eden Vali Kamçı, sporcuları, antrenörlerini ve onlara destek veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü çalışanlarını tebrik etti.Sporcuların elde ettikleri başarının kendilerinin gururlandırdığını belirten Kamçı, "Sizleri Kayseri ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek uluslararası müsabakalarda İstiklal marşımızı okutup rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı en yükseklere çektirdiğiniz. hepinizi tebrik ediyorum. Sizlerde emeği olan antrenörleri ve ailelerinizi de tebrik ediyorum ve başarılarınızın devamını diliyorum." diye konuştu.Konuşmaların ardından Vali Kamçı, Muaythai'de Dünya Şampiyonu olan Ali Doğan, 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonasında üçüncü olan Büşra Nur Koku ile 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatlarında dereceye giren Aslıhan Kuş, Samet Köklü ödüllerini takdim etti.Sporcuların antrenörlerine de başarı belgesi verilen ziyarette Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'de hazır bulundu.