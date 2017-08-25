Vali Kamçı Kayserispor Tesislerini Ziyaret Etti

Ziyarete Vali Süleyman Kamçı’nın yanı sıraı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayserispor Teknik Heyeti ve futbolcular katıldı.



Ziyarette Kayserispor yönetimi, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Vali Süleyman Kamçı, futbolculara müsabakalarda başarılar diledi.



Vali Kamçı Kayserisporlu futbolcuları Göztepe karşısında almış oldukları galibiyetten dolayı kutladı ve yarın oynanacak olan Osmanlıspor karşısında da başarılar diledi.

Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Erol BEDİR ziyareti için Vali Kamçı’ya teşekkür etti ve bu desteğin Kayserispor için çok önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Kamçı tesisleri gezerek Başkan Dr.Erol Bedir’den tesisler hakkında bilgi aldı.

