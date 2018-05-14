VAR ilk kez uygulandı Türkiye'de ilk defa bir resmi maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi online olarak Spor Toto 1. Lig Play-Off müsabakalarında uygulandı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ümraniyespor ve Gazişehir Gaziantep FK-Boluspor Play-Off ilk maçlarında gerçekleşen uygulamada müsabaka hakemleri ile VAR aracında bulunan Video Yardımcı Hakemler arasında doğrudan iletişim kuruldu.

Arda Kardeşler'in yönettiği ve Fırat Aydınus'un VAR hakemi olarak görev yaptığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ümraniyespor arasındaki müsabakada Video Yardımcı Hakem yardımıyla penaltı kararı verildi.

Özgür Yankaya'nın idare ettiği ve Cüneyt Çakır'ın VAR hakemi olarak görev aldığı Gazişehir Gaziantep FK-Boluspor maçında ise VAR kapsamında bir pozisyon yaşanmadı.

Gaziantep'te oynanan Gazişehir Gaziantep FK ile Boluspor arasındaki müsabakayı MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ile MHK Danışması Roberto Rosetti de izledi.

(tff.org.tr)

