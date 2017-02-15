Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Varela farkı

Ara transfer döneminde geldiği Kayserispor’da tecrübesi ve ortaya koyduğu futbol ile dikkatleri çeken Silvestre Varela, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 4 maçta yenilgi yüzü görmedi. 

Varela farkı

Portekizli yıldız oyuncu ilk olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu’nda Beşiktaş ile oynanan ikinci maçta Kayserispor’un formasını giydi. Bu maç 1-1 berabere tamamlandı. Ardından Spor Toto Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe maçında sahaya çıkan Varela’lı Kayserispor bu zorlu 90 dakikadan ise 4-1 galip ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmasında sahaya çıkan Portekizli yıldız bu maçtan da alınan 3-2’lik galibiyet ile yenilmezlik serisini sürdürdü. Son olarak deplasmanda oynanan Galatasaray maçını 2-1 kazanan Kayserispor böylece Varela’nın forma giydiği hiçbir maçı kaybetmemiş oldu.

Kayserispor ile dört maçta toplam 303 dakika sahada kalan Silvestre Varela 2 sarı kart gördü. 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu devre arasında Porto’dan kadroya katılmıştı.  (İHA)

İlgili Galeriler
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
Anahtar Kelimeler:
KayserisporVarele
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.