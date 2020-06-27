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"Verdiğimiz sözü tuttuk"

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Genel Başkanı Musa Soykarcı, "Liglerle ilgili sözümüzü tuttuk" dedi.

"Verdiğimiz sözü tuttuk"

Kayseri ASKF Genel Başkanı Musa Soykarcı, "TFF Amatör Kurulu 24 Haziran 2020 günü TASKK Genel Başkanımız Ali Düşmez Başkanlığında toplandı. Liglerimizin yeniden yapılanması ile ilgili kararlar aldık. 2019-2020 sezonunda 14 takımla oynanan Süper Amatör Küme'nin yeni sezonda 20 takımla oynanmasını planladık. Ligde küme düşmeyi kaldırdık ve alttan 6 takımı Süper Amatör'e aldık" dedi.

Musa Soykarcı, "2019-2020 futbol sezonunda iki grup halinde oynanan 1.Amatör Küme ligimizde kalan takımlarla, 2. Amatör Küme ligi takımlarımızın birleştirilerek 2020-2021 futbol sezonunda 4 grup halinde oynanması kararı da aldık. Yine 14 takımla oynanan U19 ligimizin, 2. Amatör Küme U19 ligi takımlarımızla birleştirilerek 4 grup halinde oynanacak. Böylece amatör kümede biraz daha heyecanı artırmayı ve takımlarımızın yaşadığı mağduriyeti gidermek istedik" açıklaması yaptı.
 

İHA

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