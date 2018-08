Video Yardımcı Hakem (VAR) Tanıtım Toplantısı Riva'da yapıldı

Hakemin maçın gidişatını etkileyen bariz bir hatayı veya gözden kaçırılan ciddi bir olayı düzeltmesi için kamera görüntülerinden yararlanması üzere kurulan teknolojik VAR sisteminin Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki tanıtım toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Yönetim Kurulu üyeleri, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ve Spor Toto Süper Lig kulüp başkanları katıldı. Toplantıya FIFA'yı temsilen Üye Federasyonlar Avrupa Direktörü Bjorn Vassallo ve UEFA'yı temsilen Ulusal Federasyonlar Birimi Yöneticisi Thierry Favre de katıldı.



TFF Başkanı Yıldırım Demirören: "Yeni Türkiye, yeni sistem, futbolda yeni dönem"



TFF Başkanı Yıldırım Demirören, törende yaptığı konuşmada gerekli destek verilirse VAR'ın hakem hatalarını önemli bir oranda düşüreceğini belirterek, şunları söyledi:



"Futbolda tarihi bir adım olan Video Yardımcı Hakem sisteminin tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Kulüplerimizin desteği, Yönetim Kurulumuzun kararıyla bu sezon VAR'ı hayata geçiriyoruz. Teknoloji, artık futbolda vazgeçilmez bir unsur. Bizler de UEFA EURO 2024 adayı federasyon olarak dünya ile birlikte VAR sistemini başlatıyoruz.



Son Dünya Kupası'nda gördük ki VAR, hakem hatalarını asgariye indiriyor. İnanıyoruz ki sistem futbolumuza da büyük katkı sağlayacak. Uygulama ile en büyük hedefimiz, VAR'ın hakemlerimizi tartışmanın odağından çıkarması. Bu nedenle sizlerden koşulsuz destek bekliyoruz.



Sistemin başarılı olması için hakemlerimize büyük görev düşüyor. Ama hakemlerimizden daha çok bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Buradan futbolcularımıza, yöneticilerimize, başkanlarımıza, futbolun tüm paydaşlarına açık şekilde çağrıda bulunmak istiyorum… Lütfen kaos üretmeyin, VAR'a destek verin… Maç biter bitmez sıcağı sıcağına açıklamalar yapmayalım, hakemlerimizi hedef gösteren bildirilerden kaçınalım… Ortamı germeyelim ki sistem doğmadan ölmesin. Futbolumuzun iyi noktalara gelmesi için adımlar atalım. Tıpkı genç Türk oyunculara yönelmeniz gibi… Borçtan kurtulmanın tek yolu da bu…



Değerli konuklar;



Hepimiz eminiz ki VAR, Türk futbolunda çığır açacak. Sahada sadece hakem değil, teknolojinin gözü de olacak. Fakat VAR'dan bir anda mucize beklemeyelim. Futbolun doğası gereği hata mutlaka olacaktır. Sistemin oturması için zaman tanımalı, sakin davranmalıyız. Eğer sabırsız olursak VAR, fayda değil zarar getirir. Bizler hakemlerimize hep inandık, inanmaya da devam ediyoruz. Sizler de VAR'ın yanında olunuz ki sistem Türk futbolunun faydasına işlesin…



Değerli misafirler;



Federasyon olarak, 2 yıldır VAR sistemine hazırlanıyoruz. Kulüpler Birliği ile iş birliği halinde çalışmalarımızı yürüttük. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Sayın Göksel Gümüşdağ'ın gösterdiği çabayı unutamayız. Kendisi özellikle Kulüpler Birliği başkanlığı döneminde VAR'ın hayata geçmesi için büyük emek verdi. Yine Birlik adına, VAR hazırlıklarının başlamasına katkılarda bulunan başta Sayın Mesut Altan ve Sayın Mustafa Eröğüt olmak üzere tüm emeği geçenlere, özellikle de Hawk-Eye ve Türk Telekom'a teşekkür ediyoruz.



Neler yaptığımıza dair birkaç hatırlatmada bulunmak istiyorum… Federasyonumuz uluslararası birçok VAR toplantısına katıldı. Son bir yılda Merkez Hakem Kurulumuz 180 maçta sistemi denedi. Kulüplerimize, futbolcularımıza VAR sunumlarla anlatıldı. Riva'da çok önemli bir yatırım yaparak bir VAR merkezi inşa ettik. Şeffaflık ilkemizden hareketle, hiçbir şüpheye yer bırakmamak için siz değerli kulüplerimize merkezimizin kapılarını açıyoruz. Uygulamaları yerinden izleyecek, sistemin ne kadar şeffaf yapıldığını göreceksiniz.



Değerli başkanlarımız;



'Yeni Türkiye, yeni sistem' ile birlikte futbolda da yeni bir dönem başlıyor. Yeni anlayışla Türk futbolunda özlenen tabloyu hep beraber yaşatacağımıza, taraftarlarımıza Fair Play önderliği yapacağımıza inanıyorum. Yeni dönemdeki sağduyulu açıklamalarınız, centilmenlik çağrılarınız, beni ve arkadaşlarımı umutlandırıyor. Eski alışkanlıklardan kurtulup, huzurlu bir futbol ortamı hedefimize hızla ilerliyoruz. En büyük temennim, VAR sisteminin buna büyük katkı sağlaması… VAR'ın futbol ailesini daha da birleştirmesi, ligimizin değerine değer katması…



Kazanacağımızdan emin olduğum UEFA EURO 2024 adaylık çalışmalarını başarıyla yürüten ülkemizin, VAR'ı da en güzel şekilde uygulayacağından şüphem yok… Sistemin şimdiden Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum. Katılımınız için teşekkür ediyor, saygının, sevginin, kardeşliğin simgesi olan Milli Takımımızın ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter'e adadığımız yeni sezonun, efsanenin ismine yakışır şekilde geçeceğine inanıyorum. Herkese saygılar ve sevgiler sunuyorum."



Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Tarihi bir adımın başındayız"



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin uygulamasıyla Türk futbolunun geleceği için tarihi bir adımın başında olduklarını söyledi.



Bakan Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig'de bu sezondan itibaren uygulanmaya başlanacak VAR sisteminin tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. VAR sisteminin amacının hakemin kararını sorgulamak değil işini kolaylaştırmak olduğunu belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "VAR sisteminin ne olduğunu iyi bilinmesi ve kamuoyuna doğru anlatılması gerekiyor. VAR sistemi uygulamasıyla Türk futbolunun geleceği için tarihi bir adımın başındayız. Genel felsefesi minimum müdahale, maksimum yarar olan VAR sisteminin amacı hakemin kararını sorgulamak değildir. Tartışmalı pozisyonlarda ve zaruret halinde başvuracakları bu yol sayesinde hakemlerimizin işlerini kolaylaştırmaktır. VAR sistemi bir karar mekanizması değil, karar verme sürecinde hakemlerimiz destekleyen bir yardımcı unsurdur. Unutulmamalıdır ki, nihai karar her zaman hakem tarafından verilir. Önce aslolan insandır. Teknoloji daha sonra gelir. Hakemlere olan güvenimiz tamdır." ifadelerini kullandı.



Son verilere göre VAR sistemi sayesinde kararlarda doğruluk oranının yüzde 99,3'e ulaştığını aktaran Bakan Kasapoğlu, "Türk futbolu, ilgili her kurum ve kuruluşuyla VAR sisteminin uygulanmasına hazırdır. Bunun için teknik altyapı ve tüm çalışmalar tamamlanmıştır. VAR'a Türk futbolu 2016'dan beri hazırlanmaktadır. Futbolun ve sporun ruhuna tartışmalarla gölge düşürmemek için bu değerli uygulamaya bütün futbol kamuoyunun sahip çıkması en büyük arzumuzdur" diye konuştu.



Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporda fair play ruhunun gözetilmesi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşündüklerini vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Tüm paydaşlarımızın yapıcı ve saygılı tutum içinde olacağına inancımız tamdır. Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ülkemize ve bütün sporseverlere hayırlı olmasını diliyorum. Saha içinde ve dışında, tribünlerde güzel tablolara şahit olduğumuz çok zevkli müsabakaları izleyeceğimiz güzel bir sezon arzuluyoruz. Bakanlık olarak sporumuzun gelişmesi adına yeni adımlar atmaya ve her konuda desteğe ve yardıma hazırız. Bu sistemin uygulanmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."



MHK Başkanı Yusuf Namoğlu: "VAR sistemi Riva'daki merkezden uygulanacak"



Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu da yaptıı konuşmada, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, Riva'daki merkezden uygulanacağını belirtti. Namoğlu şöyle konuştu: "VAR'ı merkezden yöneteceğiz. Almanya'da merkezden yönetiliyor, İtalya'da ise altyapıları yeterli olmadığı için statlardaki odalardan yönettiler. Yapmış olduğumuz deneylerde, şehirlerden ışık hızıyla gelen görüntüler neticesinde VAR'ı tek bir merkezden yönetme kararı aldık. Riva'daki VAR merkezinden maçlar yönetilecek. Kulüpler Birliği bu sisteme çok destek verdi. Bu merkezde 9 maça video yardımcı hakemler dahil olabilecek. Türkiye'de son haftaya girildiğinde 9 maç aynı anda oynansa bile 9 maça aynı anda müdahale edilebilecek."



Dünya Kupası'nın, VAR uygulamasının hızlı yayılması için bir fırsat oluşturduğunun altını çizen Namoğlu, "Dünya Kupası'nda VAR'ın uygulamasını izledik. Eleştirilen nokta maçı çok yavaşlatacağı yönündeydi. Dünya Kupası'nda 21 müdahale oldu, 17'sinde monitöre gidildi. 4 maçta 1 kez monitöre gidildi. Bu da futbolu yavaşlatmayacağı anlamına gelir. İtalya'da bu uygulamayla faullerde yüzde 8, sarı kartlarda yüzde 14,7, kırmızı kartlarda yüzde 6,4 azalış, penaltılarda da yüzde 4,3 artış meydana geldi. Aldatmalarda ise yüzde 43 azalma oldu. İlk maçlarda zorlanmalar meydana geliyor. İtalya'da ilk başlarda 82 saniyede karar alınırken, ligin ikinci yarısında 31 saniyeye düştü. Topun oyunda kaldığı süreye ortalama 48 saniye ilave süre geldi" ifadelerini kullandı.





Konuşmaların ardından MHK üyesi Murat Ilgaz, VAR sistemi hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı. Hawk-Eye, Türk Telekom ve beIN Sports yetkilileri de sistemle ilgili teknik bilgi verdi.