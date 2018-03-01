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Voleybolda il birincileri belli oldu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Kayseri Final Eğitim Kurumları Sponsorluğunda düzenlenen 2017 – 2018 sezonu Okullar Arası  Yıldız Erkek – Kız Voleybol İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı. Erkeklerde Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, kızlarda ise Sema Yazar Ortaokulu birinci oldu.

Voleybolda il birincileri belli oldu
10 Ocak – 28 Şubat 2018 tarihleri arasında Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonlarında düzenlenen müsabakalara yıldız kızlarda 35 okuldan 384 sporcu, yıldız erkeklerde 9 okuldan 104 sporcu katıldı.
Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda yıldız erkeklerde Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, yıldız kızlarda ise Sema Yazar Ortaokulu Birinci oldu.
Turnuva sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tören ile verildi.
Müsabakalarda diğer sıralamalar aşağıdaki gibi gerçekleşti.
Yıldız Erkekler:
1 - Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, 2 - İzzet Öksüzkaya Ortaokulu, 3 - Demir Karamancı Ortaokulu, 4 - Esentepe Mumcular Ortaokulu.
Yıldız Kızlar:
1 - Sema Yazar Ortaokulu, 2 - Hisarcık Fevzi Çakmak Ortaokulu, 3 - Demir Karamancı Ortaokulu, 4 - Özel İldem Açı Ortaokulu.

Haber: Ramazan Karakuş
 
 
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