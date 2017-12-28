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VOLEYBOL’DA İLK YARI SONA ERDİ

Voleybol 2. Ligi 4. grupta mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligin ilk yarısını 22 puanla 2. sırada tamamladı.

VOLEYBOL’DA İLK YARI SONA ERDİ


Ligin ilk yarısını oynadığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet 2 mağlubiyet ve topladığı 22 puanla lider Seyhan Belediyespor’un ardından ikinci sırada tamamlayan temsilcimiz Melikgazi Belediyespor  7 Ocak’ta başlayacak ikinci yarı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüp Başkanı Serdar Öztürk’de yaptığı açıklamada “ Oldukça genç bir kadro ile mücadele ettiğimiz 2. Ligde oyuncularımız çok iyi maçlar çıkarttı. Aldığımız 7 galibiyet ve topladığımız 22 puan ile 2. Sırada olmamız bir tesadüf değil, oyuncu ve teknik ekibimizin gayretinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Antrenörümüzün talepleri doğrultusunda eksik olan mevkilere takviye yapabiliriz. Amacımız bu grafiği ligin ikinci yarısında da sürdürmek ve play-off’a kalmaktır. Teknik ekibimiz ve oyuncularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”dedi.
Melikgazi Belediyespor 7 Ocak 2018’de başlayacak ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda  Silifke İdmanyurduspor’un konuğu olacak. Karşılaşma saat 16:00’da oynanacak.
Kurum Haberi
 
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