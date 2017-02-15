Voleybolda yarı finaldeyiz

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında hayata geçirilen ve Türkiye’nin önemli spor organizasyonlarından biri olan Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) projesi yeni yetenekleri Türk sporuna kazandırmaya devam ediyor.



Proje kapsamında 10-12 Şubat 2017 tarihleri arasında Karaman’da düzenlenen Voleybol Çeyrek Final müsabakaları 16 il, 24 takım ve toplam 288 sporcunun nefes kesen mücadelesine sahne oldu.

Kayseri Voleybol Karması erkek takımı Hatay ve Isparta maçlarını 3-0, Antalya ile yapılan son maçı ise 3-1 kazanarak Çankırı, Nevşehir, Isparta, Ankara ve Kahramanmaraş takımları ile birlikte yarı finale adını yazdırdı.



Takımlar bu sonuçlarla 24-26 Mart 2017 tarihleri arasında Yalova ve Erzincan’da yapılacak olan Yarı Final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Haber: Fatma URAL