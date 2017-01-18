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Welliton kadro dışı kaldı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da golcü oyuncu Welliton kadro dışı bırakıldı.

Welliton kadro dışı kaldı
Akhisar Belediyespor maçı kadrosuna alınmayan Brezilyalı Kayseri'ye döndü. 
Kayserispor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın radikal bir karara imza attı. Genç teknik adam ligin ilk yarısında takımın en golcü oyuncusu olan Welliton'u kadro dışı bıraktı. Antalya kampının son gününde takıma katılan Welliton, Başakşehir ile oynanan maçın kadrosuna da alınmamıştı. Kayserispor kafilesi Boluspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından İzmir'e geçerken Welliton ise Kayseri'ye döndü.
Ligin ilk yarısında oynanan 16 karşılaşmanın tamamında forma giyen Welliton toplam Bin 391 dakika sahada kalırken 6 gole imzasını atmıştı.
İHA
 
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