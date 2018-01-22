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Wushu Kayseri il finalleri yapıldı

Kayseri’de Wushu Türkiye finallerine gitmek isteyen 140 sporcu, il finalinde ter döktü.

Wushu Kayseri il finalleri yapıldı
Talas Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen finalde, öğrenciler heyecanlı anlar yaşadı. Dereceye girmek için ter döken 140 sporcu, rakiplerini yenmek için çana sarf etti.
Düzenlenen final hakkında bilgiler veren Wushu Kayseri İl Temsilcisi Faruk Hasetçi, “Wushu Kayseri il birinciliğini düzenliyoruz. Şubat ayının 4’ünde Türkiye şampiyonası var. Burada minikler, yıldızlar, gençler, bayanlar ve erkekler olmak üzere 140 sporcuyla katıldığımız Kayseri il birinciliğini kazasız, belasız ve sporcularımın güzellikleri ile tamamlayacağız. Bu şampiyonada 1’inci, 2’inci ve 3’üncü olan yavrularımızı da Türkiye şampiyonasına götüreceğiz. Kayseri’de Wushu’nun geliştiğini ve bu sporun tüm Türkiye’de başarılı bir şekilde Kayseri’ye döneceğine inanıyorum. Çocuklarımıza güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

İHA

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